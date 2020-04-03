У МВС спрогнозували сутички і конфлікти через жорсткий карантин

У разі відмови громадян дотримуватися вимог карантину через пандемію коронавірусу COVID-19, поліція застосовуватиме штрафні санкції.

Участь віруючих у Пасхальних богослужіннях також буде всіляко припинятися. Про це в ефірі ObozTV заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поліція буде проводити роз'яснювальну роботу. Якщо будуть випадки злісної непокори поліції, будемо вживати заходів", – пообіцяв він.

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Говорячи про дії поліції щодо віруючих, які захочуть відвідати богослужіння на Великдень, який поточного року випадає на 19 квітня, Геращенко уточнив: "Проведення масових заходів на сьогоднішній день прямо заборонено. І ми не допустимо того, щоб люди приносили інфекцію, заражалися один від одного".

"Ми будемо реагувати на конкретні повідомлення про конкретні порушення. Але є величезна кількість конфесій, які усвідомили небезпеку вірусу. Тому це не матиме масового характеру", – додав чиновник.

Геращенко допустив, що "будуть різного роду сутички, конфлікти, словесні суперечки тощо, але спільне завдання – зробити так, щоб люди менше контактували один з одним".

У цьому контексті він підкреслив, що "громадяни мають бути свідомими і розуміти, що ці заходи вжиті не для того щоб обмежити чиїсь права, а щоб зменшити кількість передачі вірусу від людини людині. Необхідно зупинити подальше поширення епідемії, щоб не призвести до перевантаження системи охорони здоров'я".

Разом з тим заступник міністра нагадав, що введені обмеження не стосуються роботи промислових підприємств і сільськогосподарських весняно-польових робіт. "Але всі підприємства закликаються до того, щоб всі їх співробітники були забезпечені засобами захисту органів дихання та намагалися мінімально впливати один на одного", – сказав він.

Карантин в Україні: що заборонено з 6 квітня МОЗ України

Як писав OBOZREVATEL, з понеділка, 6 квітня, в Україні істотно посилюються карантинні заходи. Так, громадянам буде заборонено виходити на вулицю і відвідувати громадські місця без медичної маски.

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