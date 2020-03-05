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5 березня • оновлено в 10:31
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АГРАРІЇ ПОРІВНЯЛИ СИТНИКА З НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ КРАЇНИ ВІРУСОМ

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"Ситника геть! Ситника геть! Ситника геть! Ситника геть!" - це голоси більш ніж 1,5 тисячі аграріїв, які вкотре проводять мітинг біля Верховної Ради України. Дата невипадкова.

4 березня Парламент на позачерговому засіданні займається кадровими питаннями, в тому числі і в антикорупційних органах

Але “...висловити недовіру” – це не той результат, який потрібен працівникам аграрного холдингу "Укрлендфармінг", бо їх лихоманить від допитів та обшуків, а це пряма загроза зупинки цілого ряду сільськогосподарських підприємств

Учасники мітингу порівняли Ситника з небезпечним для країни вірусом і закликали ввести в НАБУ “антикорупційний карантин”, так як відомство і досі очолює людина, офіційно внесена до реєстру корупціонерів.

Окрім мільярдних податків підприємства Укрлендфармунг є найбільшими виробниками курячих яєць в Україні і Європі, вирощують зернові, велику рогату худобу та експортують свою продукцію в 40 країн світу, а головне забезпечують роботою близько 27 тисяч українців.

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Тема
СПЕЦРЕПОРТАЖ
Особа
Артем Ситник
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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