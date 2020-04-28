Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу в країні на три місяці.

Про це повідомляє Eg24. Рішення було ухвалено з метою мінімізувати загрозу безпеці та здоров'ю громадян.

"Надзвичайний стан оголошується після розгляду точки зору Кабінету міністрів на всій території Єгипту на три місяці з 01:00 28 квітня", – сказано в повідомленні.

У Єгипті продовжили надзвичайний стан через COVID-19 на три місяці

У низці районів на півночі Синайського півострова також продовжили режим комендантської години.

Згідно з документом, виконувати його доручили не тільки поліції, але й Збройним силам Єгипту, які "повинні робити все необхідне для протидії тероризму та його фінансування, стежити за збереженням приватного та громадського майна, захищати життя громадян".

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