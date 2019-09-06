Французька авіакомпанія Aigle Azur, яка, зокрема, здійснювала рейси в Україну, оголосила про банкрутство.

Усі рейси перевізника, починаючи від 7-го вересня, будуть скасовані, передає FlightGlobal. У результаті десятки тисяч пасажирів не зможуть скористатися своїми квитками.

Керівництво Aigle Azur повідомило, що 2 вересня фірма була передана в розпорядження судового адміністратора, оскільки суд порушив справу про її банкрутство.

Раніше, 27 серпня, перевізник був поставлений під контроль тимчасового адміністратора на вимогу президента компанії Франца Івеліна. Це трапилося після того, як Aigle Azur заявила про "абсолютно потворну" ситуацію, в якій міноритарний акціонер намагався взяти під контроль бізнес.

"Aigle Azur відчуває великі економічні труднощі... Фінансове становище компанії і пов'язані з цим експлуатаційні труднощі не дозволяють нам забезпечити авіаперельоти після 6 вересня", – інформує пресслужба авіакомпанії.

Зокрема, в списку вильотів, запланованих до виконання 6 вересня, відсутній рейс Київ-Париж. На сайті аеропорту "Бориспіль" значиться, що він скасований.

В авіакомпанії пропонують пасажирам подати скаргу в юридичні органи за процедурою банкрутства.

У разі оплати авіаквитків кредитною карткою, Aigle Azur порекомендували використовувати процедуру опротестування платежу чарджбек. Якщо перевезення оформлялося через агентство, необхідно звернутися за місцем придбання авіаквитка для уточнення можливості компенсації.

В Aigle Azur додали, що пасажирам, які прилетіли в пункт призначення рейсом перевізника, але чий зворотний рейс скасований, інші авіакомпанії можуть запропонувати пільгові тарифи на придбання нового квитка.

Літак Aigle Azur Le Parisien

Відзначимо, Aigle Azur є другою за величиною французькою авіакомпанією. Вона заснована в 1946 році й на сьогодні має флот з 11 літаків. У 2018 році вона перевезла 1,88 мільйона пасажирів і мала оборот у €300 мільйонів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше німецька авіакомпанія Lufthansa запустила сайт, на якому клієнти зможуть купувати екологічне паливо для літаків. Так, пасажири зможуть заплатити за зменшення екологічно шкідливих викидів СО2 від польоту.

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