Не зміг приземлитися: стало відомо про НП в аеропорту Миколаєва

В аеропорту Миколаєва не зміг приземлитися літак із пасажирами на борту, який летів із єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх.

Через проблеми з посадкою літак полетів у одеський аеропорт. Керівник миколаївського аеропорту Федір Барна прокоментував ситуацію, пише видання "Новости-N".

Так, Барна зазначив, що "нічого страшного не трапилося" і незабаром лайнер із туристами на борту приземлиться у зазначеному місці. Водночас причину надзвичайної події він не назвав.

TopKyiv.info

Ймовірною причиною НП, через яку не зміг приземлитися літак в аеропорту Миколаєва стала нерозчищена від снігу злітно-посадкова смуга.

Крім цього, в аеропорту Миколаєва були пасажири, які планували полетіти в Шарм-ель-Шейх цим же літаком, однак усі вони змушені очікувати, поки борт вилетить із Одеси.

Пізніше стало відомо, що літак все-таки вилетів до Миколаєва, після того, як посадкову смугу привели в належний стан.

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Зазначимо, що рейс здійснювала скандальна авіакомпанія SkyUp.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно літак авіакомпанії SkyUp, який повинен був привезти українських відпочивальників із єгипетського Шарм-ель-Шейху у Київ, не зміг приземлитися в аеропорту через різке погіршення погоди.