Луценка звинуватили в розкішному відпочинку у Франції: з'явилася реакція генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко, який пішов у довгострокову відпустку після парламентських виборов в Україні, поїхав відпочивати до Франції.
Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко, який програв на позачергових виборах, розповів із посиланням на свідків у програмі "Що це було?", що генпрокурор вирушив до міста Горд, передає "24 канал".
Юрій Луценко відправився на відпочинок до Франції
"Готель належить до категорії найдорожчих, преміум-класу, там зібрані всі можливі зірки. Звичайно, що скромна зарплата, яку отримує його дружинна, і ще скромніша, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, – не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збиралися його вести після виборів до Ради", – розповів Лещенко.
Судячи з даних на сайті booking.com, найдорожчий відпочинок на двох на 10 днів коштує 364 990 гривень у п'ятизірковому готелі La Bastide de Gordes. Його оцінюють у 9,5 бала з 10. У курортному містечку також є бюджетні варіанти, починаючи від 20 тисяч гривень.
Найдорожчий готель в Горд за версією booking.com
Луценко вже відреагував на заяву Лещенка щодо дорогого відпочинку, пояснивши, що був у місці, про яке той говорив, проїздом. Він також надав фотозвіт із поїздки.
"Завершив 10 денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і, щоб не випасти з новин, звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді – проїздом обідав", – написав Луценко.
Юрій Луценко поділився фото з відпочинку
facebook / Юрій Луценко
Відпочинок Луценка в Провансі
facebook / Юрій Луценко
Прованс
facebook / Юрій Луценко
Відпочинок Луценка у Франції
facebook / Юрій Луценко
Франція
facebook / Юрій Луценко
Прованс – види
facebook / Юрій Луценко
facebook / Юрій Луценко
Виноград у Провансі
facebook / Юрій Луценко
Будинки в Провансі
facebook / Юрій Луценко
Прованс – будівлі
facebook / Юрій Луценко
Поля в Провансі
facebook / Юрій Луценко
Франція – фото
facebook / Юрій Луценко
Прованс відпочинок
facebook / Юрій Луценко
Луценко відпочив у Провансі
facebook / Юрій Луценко
Вулиці
facebook / Юрій Луценко
Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції – Париж.
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