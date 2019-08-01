Луценка звинуватили в розкішному відпочинку у Франції: з'явилася реакція генпрокурора

Генеральний прокурор Юрій Луценко, який пішов у довгострокову відпустку після парламентських виборов в Україні, поїхав відпочивати до Франції.

Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко, який програв на позачергових виборах, розповів із посиланням на свідків у програмі "Що це було?", що генпрокурор вирушив до міста Горд, передає "24 канал".

Юрій Луценко відправився на відпочинок до Франції

"Готель належить до категорії найдорожчих, преміум-класу, там зібрані всі можливі зірки. Звичайно, що скромна зарплата, яку отримує його дружинна, і ще скромніша, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, – не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збиралися його вести після виборів до Ради", – розповів Лещенко.

Судячи з даних на сайті booking.com, найдорожчий відпочинок на двох на 10 днів коштує 364 990 гривень у п'ятизірковому готелі La Bastide de Gordes. Його оцінюють у 9,5 бала з 10. У курортному містечку також є бюджетні варіанти, починаючи від 20 тисяч гривень.

Найдорожчий готель в Горд за версією booking.com

Луценко вже відреагував на заяву Лещенка щодо дорогого відпочинку, пояснивши, що був у місці, про яке той говорив, проїздом. Він також надав фотозвіт із поїздки.

"Завершив 10 денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і, щоб не випасти з новин, звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді – проїздом обідав", – написав Луценко.

Юрій Луценко поділився фото з відпочинку facebook / Юрій Луценко

Відпочинок Луценка в Провансі facebook / Юрій Луценко

Прованс facebook / Юрій Луценко

Відпочинок Луценка у Франції facebook / Юрій Луценко

Франція facebook / Юрій Луценко

Прованс – види facebook / Юрій Луценко

facebook / Юрій Луценко

Виноград у Провансі facebook / Юрій Луценко

Будинки в Провансі facebook / Юрій Луценко

Прованс – будівлі facebook / Юрій Луценко

Поля в Провансі facebook / Юрій Луценко

Франція – фото facebook / Юрій Луценко

Прованс відпочинок facebook / Юрій Луценко

Луценко відпочив у Провансі facebook / Юрій Луценко

Вулиці facebook / Юрій Луценко

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції – Париж.

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