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Луценка звинуватили в розкішному відпочинку у Франції: з'явилася реакція генпрокурора

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Генеральний прокурор Юрій Луценко, який пішов у довгострокову відпустку після парламентських виборов в Україні, поїхав відпочивати до Франції.

Колишній депутат Верховної Ради України Сергій Лещенко, який програв на позачергових виборах, розповів із посиланням на свідків у програмі "Що це було?", що генпрокурор вирушив до міста Горд, передає "24 канал".

Юрій Луценко відправився на відпочинок до Франції

Юрій Луценко відправився на відпочинок до Франції

"Готель належить до категорії найдорожчих, преміум-класу, там зібрані всі можливі зірки. Звичайно, що скромна зарплата, яку отримує його дружинна, і ще скромніша, але все одно невелика зарплата генерального прокурора, – не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збиралися його вести після виборів до Ради", – розповів Лещенко.

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Судячи з даних на сайті booking.com, найдорожчий відпочинок на двох на 10 днів коштує 364 990 гривень у п'ятизірковому готелі La Bastide de Gordes. Його оцінюють у 9,5 бала з 10. У курортному містечку також є бюджетні варіанти, починаючи від 20 тисяч гривень.

Найдорожчий готель в Горд за версією booking.com

Найдорожчий готель в Горд за версією booking.com

Луценко вже відреагував на заяву Лещенка щодо дорогого відпочинку, пояснивши, що був у місці, про яке той говорив, проїздом. Він також надав фотозвіт із поїздки.

"Завершив 10 денну відпустку в Провансі. Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі. І вороги, які програли вибори і, щоб не випасти з новин, звично брешуть про готелі, в яких я нібито проживав. Насправді – проїздом обідав", – написав Луценко.

Юрій Луценко поділився фото з відпочинку

Юрій Луценко поділився фото з відпочинку

facebook / Юрій Луценко

Відпочинок Луценка в Провансі

Відпочинок Луценка в Провансі

facebook / Юрій Луценко

Прованс

Прованс

facebook / Юрій Луценко

Відпочинок Луценка у Франції

Відпочинок Луценка у Франції

facebook / Юрій Луценко

Франція

Франція

facebook / Юрій Луценко

Прованс – види

Прованс – види

facebook / Юрій Луценко

Луценка звинуватили в розкішному відпочинку у Франції: з'явилася реакція генпрокурора

facebook / Юрій Луценко

Виноград у Провансі

Виноград у Провансі

facebook / Юрій Луценко

Будинки в Провансі

Будинки в Провансі

facebook / Юрій Луценко

Прованс – будівлі

Прованс – будівлі

facebook / Юрій Луценко

Поля в Провансі

Поля в Провансі

facebook / Юрій Луценко

Франція – фото

Франція – фото

facebook / Юрій Луценко

Прованс відпочинок

Прованс відпочинок

facebook / Юрій Луценко

Луценко відпочив у Провансі

Луценко відпочив у Провансі

facebook / Юрій Луценко

Вулиці

Вулиці

facebook / Юрій Луценко

Луценка звинуватили в розкішному відпочинку у Франції: з'явилася реакція генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти назвали найкращі міста для здорового відпочинку. Перше місце посіла столиця Франції – Париж.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Юрій Луценко
Місце
Франція
Теги
відпочінок відпустка подорожі Подорожі Європою туризм
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Перед кичей решил погульбасить
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Югик, обедал проездом десять дней ? Вспомнилась цитата из фильма "Любовь и голуби": и не пронесло тебя оглоеда с тех огурчиков-то ? А снегурочку сострогать получилось ?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Скромняшка
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