Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

У мережі з'явилися знімки того, як змінилися міста Ізраїлю за останні 50-100 років.
Так, фото були опубліковані на сайті Isralike.org. Зазначимо: на них можна побачити, що земля з пустелі перетворилася в сади і мегаполіси.
Ейлат, 1963
Фото: isralike.org
Ейлат сьогодні
Фото: isralike.org
Єрусалим, 1912
Фото: isralike.org
Єрусалим сьогодні
Фото: isralike.org
Беер-Шева, 1912
Фото: isralike.org
Беер-Шева сьогодні
Фото: isralike.org
Год-га-Шарон, 1930
Фото: isralike.org
Год-га-Шарон сьогодні
Фото: isralike.org
Герцлія, 1940
Фото: isralike.org
Герцлія сьогодні
Фото: isralike.org
Хадера, 1929
Фото: isralike.org
Хадера сьогодні
Фото: isralike.org
Хайфа 1920
Фото: isralike.org
Хайфа сьогодні
Фото: isralike.org
Тверія, 1949
Фото: isralike.org
Тверія сьогодні
Фото: isralike.org
Петах-Тіква, 1920
Фото: isralike.org
Петах-Тіква сьогодні
Фото: isralike.org
Тель-Авів, 1920
Фото: isralike.org
Тель-Авів сьогодні
Фото: isralike.org
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