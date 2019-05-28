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Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

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У мережі з'явилися знімки того, як змінилися міста Ізраїлю за останні 50-100 років.

Так, фото були опубліковані на сайті Isralike.org. Зазначимо: на них можна побачити, що земля з пустелі перетворилася в сади і мегаполіси.

Ейлат, 1963

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Ейлат сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Єрусалим, 1912

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Єрусалим сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

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Беер-Шева, 1912

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Беер-Шева сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Год-га-Шарон, 1930

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Год-га-Шарон сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Герцлія, 1940

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Герцлія сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Хадера, 1929

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Хадера сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Хайфа 1920

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Хайфа сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Тверія, 1949

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Тверія сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Петах-Тіква, 1920

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Петах-Тіква сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Тель-Авів, 1920

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Тель-Авів сьогодні

Ізраїль 100 років тому і зараз: опубліковані унікальні фото

Фото: isralike.org

Раніше OBOZREVATEL показав, як змінилася українська столиця Київ за останні 100 років.

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Ізраїль
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Крым Андрей
Крым Андрей
Израиль 100 лет назад? Да вы там вообще йобнулись?
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