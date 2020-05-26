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26 травня • оновлено в 12:51
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Ібіцу атакували полчища комарів-переносників небезпечних хвороб

1.3т
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На Ібіці (Іспанія) зафіксували нашестя тигрових комарів, які є переносниками таких небезпечних хвороб, як вірус Зіка, малярія і жовта лихоманка.

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Як пише Mirror, у 2020 році острів атакували комахи, розмір яких в чотири рази більше середньостатистичних особин. За словами експертів, ця проблема – наслідок карантину через пандемію коронавірусу.

Адже ідеальним вологим середовищем для розмноження комах, яким потрібно від 10 до 12 днів для вилуплення, стали необроблені басейни в закритих готелях і вілах курорту.

Нашестя комарів на Ібіці

Нашестя комарів на Ібіці

Відзначимо, що азіатські тигрові комарі набагато більш агресивні, ніж їхні європейські родичі. Так, вони здатні кусати людей навіть через одяг.

У зв'язку з появою загрозою влада Ібіці закликала власників басейнів якомога швидше очистити їх, щоб уникнути реальної проблеми суспільної охорони здоров'я.

Що стосується туристів, то їм порадили мати в аптечці репелент, носити захисний одяг і спати під москітними сітками. У разі появи температури вище 38 градусів або інших тривожних симптомів після укусу людей закликають негайно звертатися до лікаря.

Втім, в більшості випадків контакт з тигровим комаром викликає тільки незначне подразнення. Передача серйозних інфекційних захворювань можлива лише в деяких випадках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України запевнили, що комахи, зокрема мухи або комарі, не можуть бути переносниками COVID-19. Адже за всю епідемію COVID-19 немає жодного підтвердженого випадку передачі захворювання таким шляхом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Ібіца
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