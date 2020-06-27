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27 червня • оновлено в 13:29
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Британія введе "світлофорну систему" країн для відпочинку через COVID-19: як працюватиме

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У Великобританії з 6 липня запрацює "світлофорна система" для країн, у яких планують відпочивати британські туристи.

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Як пише Daily Mail, у цій системі країнам буде надано зелений, жовтий або червоний колір залежно від рівня зараження коронавірусом (COVID-19) та інших епідеміологічних критеріїв.

Британія введе "систему світлофора"

Британія введе "систему світлофора"

Із країн зеленої й жовтої зони туристи зможуть повернутися додому без самоізоляції протягом 14 днів. Відпочивальникам доведеться ізолювати себе, лише якщо вони були в країнах із червоним рейтингом, таких як США або Бразилія.

До "зелених" країн належать Австрія, Хорватія, Греція та Німеччина, а до "жовтих" – Франція, Італія, Португалія, Швейцарія та Іспанія.

Є надія, що в найближчі тижні буде досягнуто згоди з Австралією і Новою Зеландією про додавання їх до списку "зелених" країн.

Британські туроператори вже почали пропонувати рекордні знижки до 70% на поїздки до Франції, Іспанії, Італії та Греції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус у Британії рекордно згас: днями зафіксовано найнижчий приріст хворих за три місяці.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
туристы вірус
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