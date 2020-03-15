Reef Oasis Beach Resort: що відомо про готель у Єгипті, де застрягли українці. Фото

Готель Reef Oasis Beach Resort в Єгипті, в якому українці застрягли на карантині з підозрою на коронавірус, розташований за 14 км від аеропорту Шарм-ель-Шейха і користується великим попитом серед туристів.

Згідно з інформацією на порталах для відпочивальників, це п'ятизірковий готель на 670 номерів, який стоїть на першій лінії моря і має свій приватний пляж, а також аквапарк (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Площа території – 194 000 кв. м. Комплекс складається з адміністративної будівлі і 40 двоповерхових корпусів.

Українці застрягли в готелі Reef Oasis Beach Resort в Єгипті

Українці застрягли в готелі Reef Oasis Beach Resort в Єгипті

Українські турагентства пропонують тури в готель вартістю від 28 894 грн на двох за 7 ночей. Діє програма "Все включено".

Українці застрягли в готелі Reef Oasis Beach Resort в Єгипті

Українці застрягли в готелі Reef Oasis Beach Resort в Єгипті

Українці застрягли в готелі Reef Oasis Beach Resort в Єгипті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що українських туристів у готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* закрили на карантин через підозру на коронавірус. Їх перевірятимуть протягом 14 днів.

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