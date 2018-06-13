Будинок казок Астрід Ліндгрен

Юнібаккен - дитячий культурно-розважальний центр, розташований в Стокгольмі. "Чарівний світ" - неофіційна назва: на створення справжнього музею Астрід Ліндгрен наклала вето.

Юнібаккен вона дозволила відкрити за умови, що тут будуть представлені герої і інших скандинавських письменників (уваги заслуговує насамперед зона мумі-тролів).

Головний атракціон - десятихвилинна поїздка на казковому потязі за казками Ліндгрен.

Якщо попросити включити шведський аудіогід - почуєте голос самої казкарки. Маршрут проходить і над дахом Карлсона. Коли поїзд спуститься - не забудьте ухилитися від хвоста щури.