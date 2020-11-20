У Дубаї надсилають помилкові тести на COVID-19: телеведуча Собчак розповіла подробиці

Популярна російська телеведуча Ксенія Собчак докладно розповіла про те, як йдуть справи з тестами на коронавірус в Дубаї.

Її близьку подругу під час відпочинку тероризували дзвінками невідомі люди. Відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Всі ці тести на в'їзді – повна хрінь. Розповідаю реальну історію: моя близька подруга на виїзді з Росії, з огляду на те, що вона, як і я, тиждень як перехворіла на коронавірус, зробила купу аналізів – 2 ПЛР тести, кров з вени, з пальця. Все чисто. Антитіла найпотужніші – 8", – написала Собчак.

Телеведуча повідомила, що після прильоту в Дубай у неї та її подруги взяли мазок для ПЛР-тесту. А через добу дівчині прийшло повідомлення про те, що результат позитивний.

Потім потрібно було перейти за посиланням, в якому повинні розповісти, що робити в такій ситуації.

"Я розумію, що цей перехід за посиланням – шлях до пекла і ковідний готель замість нашого шикарного за свої ж бабки. Кажу: "Очевидно ж що це помилка, так що не роби нічого. Нікуди не йди. Просто підемо і зробимо самі ще один тест поки за тобою не прийшли в готель", – розповіла ведуча.

На наступний день подругу Собчак почали турбувати дзвінками, але вона не відповідала, так як чекала результат нового тесту.

"І правда – зробили аналіз, і він негативний. Тобто помилка, яка могла коштувати людині відпочинку! Але найголовніше те, що в готель так ніхто і не прийшов! На зворотному вильоті ніхто нічого не запитав! Тобто людині, яка в'їхала в Дубай з позитивним тестом, загрожує тільки три дзвінки в день від мудил. А ось інший мій приятель як найсвідоміший – перейшов за посиланням. У нього теж в підсумку з'ясувалося "помилковий тест", тільки за ним приїхало п'ять закутаних арабів в готель і три дні з тижня відпочинку він прожив у ковідній халупі. Так що, друзі, Дубай офігенний, але ковіддисидентський курорт. Головне, не забудьте вимкнути мобільний телефон", – додала Собчак.

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