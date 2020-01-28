Куди поїхати, поки в Китаї вирує вірус: три крутих напрямки з України в Азію

Азія - дивовижне і цікаве місце для подорожей. Сонячний Балі, футуристичний Сінгапур або яскравий Гоа чекають туристів з усього світу. Крім того, поки китайські напрямки знаходяться в небезпеці через коронавірус - до цих місць слід придивитися уважніше.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, де можна відпочити в Азії.

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Балі, Індонезія

Балі - прекрасне місце для активного відпочинку. Купатися добре на пляжах Гегер, Нуса-Дуа, Танджунг-Беноа, Санур, Падангбай і Вайт-Сенд-Біч. У Ловіні можна пройтися по чорному вулканічному піску. У Куті і Семіньяку навчитися серфінгу і зловити потужні хвилі на півострові Букіт.

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У Туламбіні, Амеде, Падангбаї, Пемутеране і на острові Менджанган знаходяться кращі місця на Балі для дайвінгу та снорклінгу.

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Сінгапур

Важливий морський порт більше ста років облаштовували англійці, а після війни жорсткі закони ввів незалежний уряд - так Сінгапур перетворився в місто-державу. Зараз він входить до п'ятірки найбагатших країн світу, а за рівнем людського розвитку стоїть на одному місці з Нідерландами.

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Прогулянки під кронами технодерев, обіди на вуличних фудкортах і види з колеса огляду не залишать вас байдужими.

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Гоа, Індія

У цьому індійському штаті особлива атмосфера, настояна на творчості всіх сортів умиротворення і повній свободі. У Гоа краще заздалегідь вирішити, чого ви хочете.

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Якщо тусовок, музики, танців на пляжі, знайомств і відриву - вибирайте північну частину штату. Епіцентр активного життя - Арамбол. Якщо потрібен більш респектабельний і спокійний курорт, їдьте в Південний Гоа.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бортпровідники кількох авіакомпаній розповіли про головну небезпеку для пасажирів, яка чекає їх у салоні літаків.

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