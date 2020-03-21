Готелі в Туреччині відмовляться від популярної системи харчування: що трапилося і чим замінять

На період боротьби з поширенням коронавірусу турецькі готелі закликали відмовитися від популярної системи харчування "шведський стіл".

Замість цього пропонується обслуговувати гостей за меню: з вибором з декількох варіантів комплексного сніданку, обіду або вечері, або у форматі, близькому до "а-ля карт", повідомила Асоціація готельєрів Туреччини (TÜROB) на офіційному сайті.

У TÜROB вважають, що подібна міра підвищить гігієну харчування в ресторанах готелів і допоможе запобігти поширенню коронавірусу в туристичних регіонах країни.

Шведський стіл Lenta.UA

Багато готельєрів у Туреччині відзначили раціональність такої пропозиції, адже це також допоможе раціоналізувати витрати продуктів. Так, салати і закуски не будуть обвітрювася і псуватися, як на "шведському столі".

Більш того, кухарі зможуть готувати страви виключно за бажанням відвідувача, що теж допоможе скоротити витрату продуктів.

Однак переважній більшість готелів подібний формат виявився недоступний: для якісного обслуговування клієнтів потрібно більше персоналу, а це – додаткові витрати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувався спосіб заощадити на проживанні в готелі.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.