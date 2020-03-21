Готелі в Туреччині відмовляться від популярної системи харчування: що трапилося і чим замінять

На період боротьби з поширенням коронавірусу турецькі готелі закликали відмовитися від популярної системи харчування "шведський стіл".
Замість цього пропонується обслуговувати гостей за меню: з вибором з декількох варіантів комплексного сніданку, обіду або вечері, або у форматі, близькому до "а-ля карт", повідомила Асоціація готельєрів Туреччини (TÜROB) на офіційному сайті.
У TÜROB вважають, що подібна міра підвищить гігієну харчування в ресторанах готелів і допоможе запобігти поширенню коронавірусу в туристичних регіонах країни.
Шведський стіл
Lenta.UA
Багато готельєрів у Туреччині відзначили раціональність такої пропозиції, адже це також допоможе раціоналізувати витрати продуктів. Так, салати і закуски не будуть обвітрювася і псуватися, як на "шведському столі".
Більш того, кухарі зможуть готувати страви виключно за бажанням відвідувача, що теж допоможе скоротити витрату продуктів.
Однак переважній більшість готелів подібний формат виявився недоступний: для якісного обслуговування клієнтів потрібно більше персоналу, а це – додаткові витрати.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувався спосіб заощадити на проживанні в готелі.
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