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30 січня • оновлено в 02:33
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Бояться навіть пілоти: названі найнебезпечніші місця в світі для перельотів

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Перельоти літаків через гори, океани та екватор найбільше лякають пілотів цивільної авіації.

Як пише "Рамблер", названі зони становлять особливу небезпеку для польоту.

Так, польоти над горами проходять в максимальній концентрації пілотів. Наприклад, над Еверестом взагалі не літають літаки. Адже в разі відмови двигуна, то повітряне судно опуститься нижче, ніж висота гори і можливе зіткнення.

Небезпечні перельоти

Небезпечні перельоти

Також багато пілотів проходять кілька тренувань перед тим, як будуть працювати в "гірських" аеропортах. У Зальцбурзі (Австрія) є аеродром, що розташований прямо в ущелину Альп, що робить посадку дуже складною.

Перельоти через екватор складні тим, що чим ближче літак підлітає до невидимої лінії планети, тим більше в зоні його видимості утворюється купчастих і грозових хмар. Їх особливість полягає в тому, що вони утворюються через тепле повітря, яке піднімається вгору. Якщо літак буде рухатися дуже швидко, то його сила зможе перевернути його вниз головою, а в такому положенні він зруйнується.

Перельоти через океан в основному відбуваються на автопілоті. Але небезпека полягає в появі аварійних ситуацій. Наприклад, якщо відмовить двигун або щось трапиться з літаком, поблизу повинен бути розташований запасний аеродром, до якого потрібно летіти не більше години. Під час перельоту між океаном такої точки може і не бути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пілоти розкрили таємниці польотів, які не знають пасажири.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Авіакатастрофа літак
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