Болгарія дозволила в'їзд туристам з України.

Болгарія дозволила в'їзд громадянам України на територію країни з 16 липня.

Про це сказано в наказі болгарського Міністерства охорони здоров'я, прийнятому в середу, 15 липня.

Українці також не зобов'язані при в'їзді пред'являти довідку про успішне проходження ПЛР-тесту на коронавірус, двотижнева самоізоляція також не потрібно.

Болгарія також дозволила в'їзд з Великобританії, Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю, країн Шенгенської зони і майже для всіх членів ЄС.

Лише тим, хто прибувають зі Швеції і Португалії, а також з інших країн, що не потрапили до переліку, при в'їзді в Болгарію потрібно буде пред'явити негативний результат тесту на COVID-19. В іншому випадку на них чекає 14-денний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці також можуть провести відпустку в Туреччині, Єгипті, Албанії, Хорватії і Чорногорії.