Атакують іноземці: хто найчастіше їде в Україну задля Чорнобиля

Чорнобильську зону відчуження за 8 місяців цього року відвідали 74671 чоловік, а серед іноземців найбільше це місце цікавить громадян Великої Британії.

Майже 80% туристів приїздить із-за кордону – це 59698 осіб, повідомляє сайт ДП "ЦОТІЗ".

Найчастіше до Чорнобиля їдуть із Великої Британії — 10381 людина. На другому місці – поляки – 6544, на третьому – німці – 5399, четвертому – американці – 4143 та на п’ятому чехи – 2829.

Статистичні дані

Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля – 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія та інші.

Нагадаємо, що цьогоріч Чорнобильська зона відчуження була визнана, як один із пріоритетних напрямків для розвитку туризму.

Туризм у Чорнобилі cotiz.org.ua

Всього відвідувачам пропонують 21 маршрут. Аби потрапити до зони відчуження, потрібно вчасно оформити дозвіл на перебування. Для цього потрібно надати заявку у електронній формі через систему "Електронний квиток".

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