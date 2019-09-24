Атакують іноземці: хто найчастіше їде в Україну задля Чорнобиля

Чорнобильську зону відчуження за 8 місяців цього року відвідали 74671 чоловік, а серед іноземців найбільше це місце цікавить громадян Великої Британії.
Майже 80% туристів приїздить із-за кордону – це 59698 осіб, повідомляє сайт ДП "ЦОТІЗ".
Найчастіше до Чорнобиля їдуть із Великої Британії — 10381 людина. На другому місці – поляки – 6544, на третьому – німці – 5399, четвертому – американці – 4143 та на п’ятому чехи – 2829.
Статистичні дані
Загальна кількість країн, звідки приїжджають до Чорнобиля – 130. Серед них Сінгапур, Чилі, Мексика, Японія та інші.
Нагадаємо, що цьогоріч Чорнобильська зона відчуження була визнана, як один із пріоритетних напрямків для розвитку туризму.
Туризм у Чорнобилі
cotiz.org.ua
Всього відвідувачам пропонують 21 маршрут. Аби потрапити до зони відчуження, потрібно вчасно оформити дозвіл на перебування. Для цього потрібно надати заявку у електронній формі через систему "Електронний квиток".
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