З'явилися перші чутки про новий iPhone 13

iPhone 13 може отримати новий дисплей з частотою оновлення зображення 120 Гц, зберігши колишній дизайн пристрою.

Як пише My Drivers з посиланням на свої джерела, зовні майбутній "яблучний" смартфон не буде зовні сильно відрізнятися від iPhone 12.

Відзначається, що новий флагман від Apple також буде оформлений в металевому корпусі. З чуток компанія має намір використовувати нержавіючу сталь в якості основного матеріалу корпусу майбутньої новинки.

При цьому iPhone знову не отримає сканер відбитків пальців під екраном, залишиться система Face ID. Характерний чубчик залишиться, але його розміри стануть трохи менше.

Також сильних технічних змін не передбачається. Начинка iPhone 13 буде на рівні поточних флагманів від Apple. Однак найтоповіший iPhone 13 може отримати обсяг внутрішньої пам'яті новинки до 1 ТБ. При цьому версій на 64 Гб більше не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL: