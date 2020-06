Знайдено фото, яке "вбиває" Android-смартфони

Користувачі мережі виявили фото-шпалери, які можуть завдати шкоди Android-смартфонам, перетворивши їх в "цеглу".

Користувач Twitter під ніком Ice Universe опублікував фото, яке по його даним, "вбиває" телефон.

"Це не жарт, будь ласка, навіть не намагайтеся встановити ці шпалери. Сподіваюся, хтось зможе зрозуміти, яким чином ця картинка вбиває телефони, щоб в майбутньому можна було уникнути шкідливого впливу подібних шпалер", – йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що найбільше "шкідливому впливу" даних шпалер схильні смартфони виробництва Samsung і самої компанії Google.

У відповідь на публікацію, користувачі мережі припустили, що всередині фото поміщено шкідливий код, який пошкоджує операційну систему Android.

WARNING !!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Do not try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL