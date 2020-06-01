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1 червня • оновлено в 15:18
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Знайдено фото, яке "вбиває" Android-смартфони

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Користувачі мережі виявили фото-шпалери, які можуть завдати шкоди Android-смартфонам, перетворивши їх в "цеглу".

Користувач Twitter під ніком Ice Universe опублікував фото, яке по його даним, "вбиває" телефон.

"Це не жарт, будь ласка, навіть не намагайтеся встановити ці шпалери. Сподіваюся, хтось зможе зрозуміти, яким чином ця картинка вбиває телефони, щоб в майбутньому можна було уникнути шкідливого впливу подібних шпалер", – йдеться в повідомленні.

Фото, що "вбиває" Android

Фото, що "вбиває" Android

Twitter / Ice Universe

Він зазначив, що найбільше "шкідливому впливу" даних шпалер схильні смартфони виробництва Samsung і самої компанії Google.

У відповідь на публікацію, користувачі мережі припустили, що всередині фото поміщено шкідливий код, який пошкоджує операційну систему Android.

Прихований код в фото

Прихований код в фото

Twitter / Ice Universe

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, чому Android гальмує і як з цим боротися.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
Android Samsung Google Смартфон
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