Українців почали сповіщати про коронавірус через Facebook: де читати новини

В Україні запрацював урядовий інформаційний сервіс з актуальними даними про поширення коронавірусу COVID-2019 у країні.

Він був створений з ініціативи Міністерства охорони здоров'я і в ньому передбачена можливість миттєвого інформування громадян через соціальну мережу Facebook.

"У рамках протидії поширенню вірусній інфекції COVID-19 в Україні і враховуючи зростаючу потребу користувачів у коректній і своєчасної інформації Міністерство охорони здоров'я України спільно з Facebook запускають розширений доступ до місцевих повідомлень Facebook. Це дасть можливість швидко отримувати актуальну і достовірну інформацію про коронавірус з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua і сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua", – повідомила пресслужба МОЗ.

Українців почали сповіщати про коронавірус через Facebook УНІАН

У чому задумка сервісу МОЗ

У стрічці новин українців автоматично будуть з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules – оповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус. Також Facebook буде підтримувати офіційну сторінку Міністерства охорони здоров'я України.

Мова оповіщення буде відповідною до настройки профілю користувача.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися поради, чим зайнятися на карантині через коронавірус.

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