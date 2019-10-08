Що це за фігура? У мережі опублікували загадкові оптичні ілюзії

В інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.
Їх опублікував один із британських виробників контактних лінз Lenstore, написало видання "Лайф".
Питання № 1. Чи пульсує синій квадрат?
Оптична ілюзія 1
Lenstore
Незважаючи на те, що здається, ніби квадрат, який обертається, змінюється в розмірах, насправді пропорції фігури постійні.
Оптична ілюзія 1
Lenstore
Питання № 2. Зелений і чорний прямокутники рухаються з різною швидкістю?
Оптична ілюзія 2
Lenstore
Швидкість фігур однакова і постійна: людина бачить їх по-різному через контраст між темним і світлим кольорами смуг і блоків.
Оптична ілюзія 2
Lenstore
Питання № 3. На анімації приховані частини фігури, яка рухається. Що це за фігура?
Оптична ілюзія 3
Lenstore
Здається, що ці чотири лінії рухаються паралельно парами, але насправді вони всі – частини одного і того ж рухомого квадрата.
Оптична ілюзія 3
Lenstore
Питання № 4. Яка груша світліша?
Оптична ілюзія 4
Lenstore
Насправді вони обидві однакового кольору.
Оптична ілюзія 4
Lenstore
Питання № 5. Чи змінюється розмір червоного кола?
Оптична ілюзія 5
Lenstore
Здається, що саме так і відбувається, але насправді розмір весь час залишається одним і тим же. Це динамічна варіація класичної ілюзії Еббінгауза.
Оптична ілюзія 5
Lenstore
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували знімок дикої природи, який спантеличив користувачів зоровою ілюзією.
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