Що це за фігура? У мережі опублікували загадкові оптичні ілюзії

В інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

Їх опублікував один із британських виробників контактних лінз Lenstore, написало видання "Лайф".

Питання № 1. Чи пульсує синій квадрат?

Оптична ілюзія 1 Lenstore

Незважаючи на те, що здається, ніби квадрат, який обертається, змінюється в розмірах, насправді пропорції фігури постійні.

Оптична ілюзія 1 Lenstore

Питання № 2. Зелений і чорний прямокутники рухаються з різною швидкістю?

Оптична ілюзія 2 Lenstore

Швидкість фігур однакова і постійна: людина бачить їх по-різному через контраст між темним і світлим кольорами смуг і блоків.

Оптична ілюзія 2 Lenstore

Питання № 3. На анімації приховані частини фігури, яка рухається. Що це за фігура?

Оптична ілюзія 3 Lenstore

Здається, що ці чотири лінії рухаються паралельно парами, але насправді вони всі – частини одного і того ж рухомого квадрата.

Оптична ілюзія 3 Lenstore

Питання № 4. Яка груша світліша?

Оптична ілюзія 4 Lenstore

Насправді вони обидві однакового кольору.

Оптична ілюзія 4 Lenstore

Питання № 5. Чи змінюється розмір червоного кола?

Оптична ілюзія 5 Lenstore

Здається, що саме так і відбувається, але насправді розмір весь час залишається одним і тим же. Це динамічна варіація класичної ілюзії Еббінгауза.

Оптична ілюзія 5 Lenstore

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували знімок дикої природи, який спантеличив користувачів зоровою ілюзією.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!