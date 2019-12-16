Apple і Tesla - поза конкуренцією: названий топ-10 кращих гаджетів

Журнал Time назвав десять найважливіших винаходів, які зробили найбільший вплив на десятиріччя, що минає.
Про це йдеться на сайті видання. Також в список потрапили три пристрої компанії Apple і електромобіль Tesla.
Рейтинг Apple
time.com
Найвпливовішим гаджетом останніх десяти років названий планшет Apple iPad. За словами автора статті, до випуску iPad у 2010 році планшетні комп'ютери представлялися користувачам чимось з розряду наукової фантастики.
Планшет Apple iPad
time.com
Однак Apple вдалося створити унікальний і зручний гаджет з величезною базою додатків і опцій, задав тон на наступні десять років розробок в цій сфері.
На друге місце списку потрапив незвичайний гаджет – автомобіль Tesla Model S. Видання зазначає, що уявити собі машину в ролі гаджета складно рівно до тих пір, поки ви не сіли за кермо Model S, і пропонує сприймати автомобіль, як iPod серед машин з тією лише різницею, що цей "гаджет" може розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 2,3 секунди.
Електрокар Tesla Model S
time.com
Також в список потрапили:
портативний комп'ютер Rapsberry Pi;
платформа Google Chromecast;
квадрокоптер DJI Phantom;
портативна колонка Amazon Echo;
годинник Apple Watch;
навушники Apple AirPods;
ігрова платформа Nintendo Switch;
геймпад Xbox Adaptive Controller, розроблений для комфортного використання людей з обмеженими можливостями.
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що електрокари Tesla увійшли в список кращих винаходів десятиліття за версією видання The Verge.
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