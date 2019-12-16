Apple і Tesla - поза конкуренцією: названий топ-10 кращих гаджетів

Журнал Time назвав десять найважливіших винаходів, які зробили найбільший вплив на десятиріччя, що минає.

Про це йдеться на сайті видання. Також в список потрапили три пристрої компанії Apple і електромобіль Tesla.

Рейтинг Apple time.com

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Найвпливовішим гаджетом останніх десяти років названий планшет Apple iPad. За словами автора статті, до випуску iPad у 2010 році планшетні комп'ютери представлялися користувачам чимось з розряду наукової фантастики.

Планшет Apple iPad time.com

Однак Apple вдалося створити унікальний і зручний гаджет з величезною базою додатків і опцій, задав тон на наступні десять років розробок в цій сфері.

На друге місце списку потрапив незвичайний гаджет – автомобіль Tesla Model S. Видання зазначає, що уявити собі машину в ролі гаджета складно рівно до тих пір, поки ви не сіли за кермо Model S, і пропонує сприймати автомобіль, як iPod серед машин з тією лише різницею, що цей "гаджет" може розігнатися з нуля до ста кілометрів на годину за 2,3 секунди.

Електрокар Tesla Model S time.com

Також в список потрапили:

портативний комп'ютер Rapsberry Pi;

платформа Google Chromecast;

квадрокоптер DJI Phantom;

портативна колонка Amazon Echo;

годинник Apple Watch;

навушники Apple AirPods;

ігрова платформа Nintendo Switch;

геймпад Xbox Adaptive Controller, розроблений для комфортного використання людей з обмеженими можливостями.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що електрокари Tesla увійшли в список кращих винаходів десятиліття за версією видання The Verge.

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