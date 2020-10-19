Виявлено гормон, який порушує роботу пам'яті

Вчені з США з'ясували, що гормон, відповідальний за почуття голоду, також може впливати на пам'ять і когнітивні функції.

Відкриття зробила команда фахівців з Університету Південної Каліфорнії, робота яких була опублікована в журналі Current Biology. У ході дослідження було вивченогормон грелін, що виділяється клітинами шлунково-кишкового тракту, відомий як "гормон голоду".

Зокрема, дослідники проаналізували минулі роботи на цю тему і провели нові експерименти на лабораторних щурах. Так, відомо, що рівень греліну підскакує, коли людина голодна, і падає, коли вона сита. Саме цей гормон посилає до гіпоталамуса сигнал про те, що людині потрібно поїсти.

Під час експерименту у тварин блокували активність грелінових рецепторів на нейронах кишечника. З мозком вони зв'язуються через блукаючий нерв у відповідь на виділення гормону в кишечнику.

Коли дослідники заблокували грелін, миші стали їсти частіше, але потроху. Таким чином, вони пам'ятали про місце знаходження їжі, але через проблеми з епізодичною пам'яттю забували, що їли в недавньому часі.

Нове дослідження в черговий раз довело, що між роботою кишечника і мозку існує зв'язок. Вчені сподіваються, що їхня робота в подальшому сприятиме розробці терапії дегенеративних захворювань.

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