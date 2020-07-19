Вчені створили образ співробітника на віддаленій роботі через 25 років. Фото

Сюзанна – модель середньостатистичного співробітника на віддаленій роботі через 25 років. Фото: DirectlyApply

Вчені показали, як виглядатиме співробітник на віддаленій роботі в майбутньому. У результаті такого режиму дня людині загрожує ожиріння, постійний стрес і багато інших проблем зі здоров'ям.

Так, фахівці представили образ Сюзанни – модель середньостатистичного співробітника на віддаленій роботі через 25 років. Ідею проекту запропонувала компанія з Британії DirectlyApply, яка займається дослідженням ринку праці.

Компанія, зокрема, зібрала команду клінічних психологів та експертів з фітнесу, щоб визначити "вплив дистанційної роботи на наше фізичне і психічне здоров'я".

Сюзанна – модель середньостатистичного співробітника на віддаленій роботі через 25 років (Фото: DirectlyApply)

Експерти виділили кілька відмінних ознак "Сюзанни": запалені очі; постійний стрес; погана постава; деформація пальців і долонь; випадання волосся; зморшки; бліда шкіра.

До таких наслідків призводять постійна робота з комп'ютерною технікою, відсутність фізичних навантажень, нормального харчування, нестача сонячного світла і т.д.

Сюзанна – середньостатистичний співробітник на віддаленій роботі через 25 років (Фото: DirectlyApply)

Щоб уникнути подібної долі, експерти рекомендують визначити чіткий графік роботи на дому і час, коли ви працюєте найбільш продуктивно; виконувати фізичні вправи; налагодити спілкування з людьми і роботу в команді; планувати заздалегідь своє дозвілля; виділити вдома робочий простір.

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