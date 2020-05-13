Учені передбачили катастрофічний підйом рівня моря

Підйом рівня моря в цьому столітті виявиться сильнішим, ніж вважалося раніше, що призведе до катастрофічних наслідків для острівних держав і густонаселених прибережних регіонів.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених під керівництвом дослідників із Нан’янського технологічного університету в Сінгапурі. Висновки їхнього дослідження опубліковано в журналі Climate and Atmospheric Science.

Зазначається, що автори наукової роботи опитали понад сто експертів-кліматологів із усього світу, які оцінили зміни середнього рівня моря за двох різних сценаріїв. За одним із них, якщо середні глобальні температури виявляться хоча б на два градуси вищими за доіндустріальні, то рівень моря підніметься на пів метра до 2100-го і на 0,5-2 метра до 2300 року.

А от у разі, якщо світ потеплішає аж на 4,5 градуса Цельсія, це зростання становитиме 0,6-1,3 метра до кінця цього століття і 1,7-5,6 метра до 2300 року.

Такий прогноз відрізняється від оцінок Міжнародної групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Оскільки одним із критеріїв вибору експертів для свого опитування австралійські вчені назвали велику кількість опублікованих ними робіт, присвячених зміні рівня моря, в провідних науково-дослідних журналах. Зокрема, не менше шести статей починаючи з 2014 року.

У них головним індикаторами зміни клімату і рушійною силою підйому рівня моря фахівці назвали Гренландский і Антарктичний крижані щити. Адже, згідно із супутниковими спостереженнями, вони тануть із наростаючою швидкістю. Водночас існує деяка невизначеність у тому, як швидко вони почнуть втрачати лід до кінця цього і наступних століть. Хоча вчені сходяться на думці, що скорочення викидів вуглецю в атмосферу допоможе поліпшити цей невтішний прогноз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, координаторка з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив "Екодім" Євгенія Засядько вважає, що підняття рівня моря через глобальне потепління може призвести до повного або часткового затоплення 590 населених пунктів в Україні.

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