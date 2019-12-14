Зображені позаземні істоти? Знайдено унікальні наскельні малюнки. Відео

На острові Сулавесі в Індонезії знайдені наскальні малюнки, яким близько 44 тисяч років.

Археологи зазначають, що це, ймовірно, перші зображення, на яких показана сцена за участю надприродних істот, пише Nature (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Встановлено, що малюнки були нанесені на стіни печери червоним пігментом. Первісні люди намалювали свиней, рогатих тварин (очевидно, буйволів аноа, які живуть тільки на Сулавесі), а також фігури людиноподібних істот.

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Місце знахідки Скрін відео

Сцена показує полювання на аноа, проте люди мають риси тварин: в однієї фігури є хвіст, в іншої голова нагадує пташину. На думку вчених, це можуть бути міфічні персонажі.

Згідно з результатами датування, ці малюнки старіші за європейське печерне мистецтво на тисячі років.

У червоному пігменті на Сулавесі відсутня органічна речовина, тому дослідники датували мінеральні відкладення, які утворилися поверх малюнків. Результати показали, що вік сягає 35-44 тисяч років тому.

Наскальні малюнки Скрін відео

Наскальні малюнки Скрін відео

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