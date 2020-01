SpaceX запустила нову ракету Falcon 9 із 60 супутниками: дивовижні фото і відео

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту Землі ракету Falcon 9 і партію супутників для проекту Starlink, який повинен забезпечити планету глобальним інтернетом.

Запуск показали в мережі. Фото- і відеозвіт з'явився у Twitter компанії. Відзначається, що він був уже 80-м із моменту існування SpaceX. Також це був третій запуск у рамках місії Starlink (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На орбіту вдалося вивести 60 супутників.

Крім того, рятувальне судно Ms. Tree зловило в надводні мережі одну з двох багаторазових стулок головного обтічника ракети Falcon 9, запущеної на орбіту. Друга стулка впала в Атлантичний океан, але її можна буде дістати.

Повторне використання обтічника дозволяє економити до $6 млн.

Falcon 9 's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – our 49th successful landing of an orbital class booster pic.twitter.com/QyR3zyPcIp