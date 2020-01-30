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30 січня • оновлено в 08:40
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/ наука

SpaceX запустила нову ракету Falcon 9 із 60 супутниками: дивовижні фото і відео

1.8т
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Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту Землі ракету Falcon 9 і партію супутників для проекту Starlink, який повинен забезпечити планету глобальним інтернетом.

Запуск показали в мережі. Фото- і відеозвіт з'явився у Twitter компанії. Відзначається, що він був уже 80-м із моменту існування SpaceX. Також це був третій запуск у рамках місії Starlink (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Запуск Falcon 9

Запуск Falcon 9

Twitter SpaceX

На орбіту вдалося вивести 60 супутників.

Крім того, рятувальне судно Ms. Tree зловило в надводні мережі одну з двох багаторазових стулок головного обтічника ракети Falcon 9, запущеної на орбіту. Друга стулка впала в Атлантичний океан, але її можна буде дістати.

Запуск Falcon 9

Запуск Falcon 9

Twitter SpaceX

Повторне використання обтічника дозволяє економити до $6 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 11 січня успішно стартувала з авіабази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії, яка знаходиться на березі Тихого океану.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Тег
SpaceX
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
А у Украины то же есть свой спутник лыбидь (где то валяется на складе с 2011 года) и пока он не сгнил от старости Украина может считать себя космической державой...
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фил филька
фил филька
вот чем в великих державах занимаются. в остальных же остается маршрутчикам с атошниками ругаться)
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красавчик Маск,респект.
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