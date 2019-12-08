Несхожа на інші: в космосі знайшли незвичайну гігантську планету

Астрономи виявили гігантську екзопланету, яка обертається навколо вмираючої зірки.

Дослідники з Великобританії, Чилі та Німеччини виявили ознаки планети, яка подібна до Урану, дуже близько до білого карлика. Про це повідомляє видання Новое Время.

Вчені припустили наявність об'єкта за непрямими ознаками - зірка оточена газовим диском, склад якого не схожий ні на один досліджений раніше, але збігається з прогнозами про речовини, що містяться в надрах планет з класу крижаних гігантів.

Вчені знайшли гігантську планету поряд з білим карликом Новое Время

Вивчена система цікава в контексті зоряної еволюції, тому що являє собою один з можливих сценаріїв майбутнього Сонячної системи.

"Знадобилося кілька тижнів дуже важких роздумів, щоб зрозуміти, що єдиний спосіб утворити такий диск - випаровування гігантської планети", - розповів астроном Матіас Шрайбер з Університету Вальпараїсо в Чилі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені заявили про велику чорну діру, яка знаходиться в майже вимерлої галактиці Holm 15A. Її маса в 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

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