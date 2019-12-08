Головна Новини
8 грудня • оновлено в 05:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ наука

Несхожа на інші: в космосі знайшли незвичайну гігантську планету

705
Читати матеріал російською

Астрономи виявили гігантську екзопланету, яка обертається навколо вмираючої зірки.

Дослідники з Великобританії, Чилі та Німеччини виявили ознаки планети, яка подібна до Урану, дуже близько до білого карлика. Про це повідомляє видання Новое Время.

Новини
Унікальні кадри: в мережі показали політ нової української ракети "Нептун" з винищувачами. Відео

Вчені припустили наявність об'єкта за непрямими ознаками - зірка оточена газовим диском, склад якого не схожий ні на один досліджений раніше, але збігається з прогнозами про речовини, що містяться в надрах планет з класу крижаних гігантів.

Вчені знайшли гігантську планету поряд з білим карликом

Вчені знайшли гігантську планету поряд з білим карликом

Новое Время

Вивчена система цікава в контексті зоряної еволюції, тому що являє собою один з можливих сценаріїв майбутнього Сонячної системи.

"Знадобилося кілька тижнів дуже важких роздумів, щоб зрозуміти, що єдиний спосіб утворити такий диск - випаровування гігантської планети", - розповів астроном Матіас Шрайбер з Університету Вальпараїсо в Чилі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вчені заявили про велику чорну діру, яка знаходиться в майже вимерлої галактиці Holm 15A. Її маса в 40 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги