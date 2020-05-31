Вчені озвучили несподівану ознаку діабету

Проблеми зі шкірою можуть свідчити про серйозні порушення в роботі організму. Так, при розвитку цукрового діабету багато пацієнтів стикаються з ксерозом – надмірною сухістю шкіри, через що вона стає грубою і схильною до лущення.

Цей факт підтвердився в ході останнього дослідження вчених з США, повідомляє rambler.ru з посиланням на Express.

Ілюстративне фото / Pixabay

За словами лікарів, якщо запустити захворювання, в області суглобів, ступень та інших частин тіла можуть з'являтися тріщини. Це пов'язано з підвищеним рівнем глюкози в крові, що призводить до втрати рідини в організмі.

"Захворювання шкіри, на які пацієнти з діабетом часто не звертають уваги, є поширеними ускладненнями", – йдеться в дослідженні.

Також медики підкреслюють, що ігнорування даної ознаки може спровокувати виникнення одного з найсерйозніших наслідків – синдрому діабетичної стопи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо продукти, що прискорюють старіння.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!