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1 жовтня • оновлено в 14:49
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/ наука

Майже як два Києва: від Антарктиди відколовся гігантський айсберг

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Від шельфового льодовика Еймері у Східній Антарктиді відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

Про це пише BBC. Його площа становить 1636 квадратних кілометрів – це як майже два Києва (площа Києва становить 847,7 квадратних кілометрів) (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Товщина льодовика сягає приблизно 210 метрів, а вага складає близько 315 мільярдів тонн. Утворився D28 на східному узбережжі Антарктики в зоні, що має назву Емері і від якої айсберги відколюються досить регулярно.

Від Антарктиди відколовся айсберг

Від Антарктиди відколовся айсберг

pixabay.com

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Рух цього велетенського льодовика науковці будуть ретельно відслідковувати, в тому числі за допомогою супутників, адже в найближчому майбутньому він може створити реальну загрозу для мореплавства.

Відзначимо, що останній раз від льодовика Еймері настільки великий айсберг відколювався на початку 1960-х. Щоправда, той айсберг був зовсім гігантським – площею 9 тисяч квадратних кілометрів.

Айсберг до і після того, як він відколовся від льодовика

Айсберг до і після того, як він відколовся від льодовика

BBC

Льодовик Еймері у Східній Андарктиді

Льодовик Еймері у Східній Андарктиді

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Західній Антарктиці відколовся гігантський айсберг від передньої частини льодовика Пайн-Айленд. Площа крижаної брили становить 115 квадратних миль або 300 квадратних кілометрів.

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70rus xxx
70rus xxx
Как один район Москвы.
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