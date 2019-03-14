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Популярні додатки Android зазнали масового зараження небезпечним вірусом

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Дослідники IT-безпеки Check Point виявили шкідливе програмне забезпечення SimBad у сотнях популярних додатків для Android, які було завантажено користувачами з Google Play більше 150 мільйонів разів.

За даними видання TechCrunch, вірус, який заразив вже понад 200 додатків, маскується під платформу для показу реклами.

Шкідливе ПЗ може відкрити лазівку для встановлення сторонніх програм. Він працює у фоновому режимі і здатний перехитрити механізм сканування додатків.

Android

Android

flickr

"Як тільки шкідлива програма отримує свої інструкції від сервера управління і контролю, шкідлива програма переглядає списки веб-адрес у фоновому режимі, надаючи рекламу для отримання шахрайського доходу", – йдеться в повідомленні.

Новини
Названі найнебезпечніші додатки для Android: увесь список

Уточнюється, що SimBad в більшості випадків знаходиться в іграх. Фахівці надали список найпопулярніших додатків, в яких його знайшли: Snow Heavy Excavator Simulator, Hoverboard Racing, Real Tractor Farming Simulator, Ambulance Rescue Driving, Heavy Mountain Bus Simulator 2018, Fire Truck Emergency Driver, Farming Tractor Real Harvest Simulator, Car Parking Challenge, Speed Boat Jet Ski Racing, Water Surfing Car Stunt.

За словами фахівців, шкідливе ПЗ поки може бути рекламним, але потенційно може перерости в ще більшу загрозу.

Популярні додатки Android зазнали масового зараження небезпечним вірусом

Pexels

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці вирахували шахрайську кампанію DrainerBot, яка приховано витрачає інтернет-трафік мобільних пристроїв на Android.

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Теги
AndroidIT-технологіївірус
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