На параді покажуть унікальні новинки артилерії: з'явилися фото і відео

Під час параду до Дня Незалежності, 24 серпня, у Києві продемонструють останні розробки українського артилерії.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром", вперше буде показано комплекс радіолокаційної розвідки - український контрбатарейний радар 1Л220УК від запорізького НВК "Іскра".

Цей радар дозволяє отримувати точні координати для завдання удару і коригувати вогонь своєї артилерії.

Головною особливістю 1Л220УК є його потужна радіолокаційна станція з цифровою антенною решіткою, яка дозволяє за десятки кілометрів "бачити" не тільки снаряди і ракети, а й мінометні міни.

Крім того, на параді вперше продемонструють автоматизований звукометричний комплекс артилерійської розвідки "Положення-2".

Зазначається, що виробництво цього комплексу наразі здійснюється на ДП "Львівський державний завод "ЛОРТА".

Автоматизований комплекс оснащений високочутливими акустичними сенсорами, які дозволяють визначити позицію ворожої артилерії і місця розривів снарядів на відстані у кілька десятків кілометрів.

Крім цього, буде продемонстрований новий комплекс автоматизованого керування артилерійськими батареєю і дивізіоном "Оболонь-А", який відіграє роль "керівного центру" для артилеристів.

Він здатний приймати і обробляти дані про десятки цілей і автоматично планувати вогонь, розподіляючи цілі для знищення.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно описав, що Україна покаже на параді до Дня Незалежності .