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Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент

1.5тЧитати матеріал російською

Історію з російським роботом-промоутером Promobot, якого збив автомобіль Tesla Model S на автопілоті, запідозрили в неправдивості.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив блогер із ніком Vitauskas. Він опублікував скріншоти відео інциденту з виділеними сумнівними ділянками.

"До сліз! Пам'ятайте "збитого Теслою" російського гів*оробота? Так ось, ніхто нікого не збивав. Російські "Ілони Маски" влаштували виставу: витягли ляльку на дорогу і смикнули за мотузочку. Гів*ороботів не купують, вирішили хоч так привернути до них увагу", — написав він.

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Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент

twitter.com/Vitauskas_A

Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент

twitter.com/Vitauskas_A

"Це "майбутнє" 21 століття... чи не так собі його уявляли?" "Все ясно. Але його і так ніхто не купить, якщо він від маленького падіння відразу на друзки", "Жодних сумнівів, що могло бути інакще", — відповіли блогеру в коментарях.

Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент
Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент
Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент

Нагадаємо, електрокар випадково збив Promobot вартістю $2000 напередодні виставки споживчої електроніки CES-2019.

За словами розробників, у результаті інциденту техніка отримала серйозні пошкодження і тепер не підлягає ремонту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Росія зганьбилася "гучним проривом" у сфері технологій — створенням робота Бориса, якого показали на пропагандистському ТБ.

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скандалифейкиTesla Motorsсоцмережі
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Металобрухт подряпав теслу
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