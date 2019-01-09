Фейк? На відео зі збитим Tesla російським роботом виявили дивний момент

Історію з російським роботом-промоутером Promobot, якого збив автомобіль Tesla Model S на автопілоті, запідозрили в неправдивості.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив блогер із ніком Vitauskas. Він опублікував скріншоти відео інциденту з виділеними сумнівними ділянками.

"До сліз! Пам'ятайте "збитого Теслою" російського гів*оробота? Так ось, ніхто нікого не збивав. Російські "Ілони Маски" влаштували виставу: витягли ляльку на дорогу і смикнули за мотузочку. Гів*ороботів не купують, вирішили хоч так привернути до них увагу", — написав він.

twitter.com/Vitauskas_A

twitter.com/Vitauskas_A

"Це "майбутнє" 21 століття... чи не так собі його уявляли?" "Все ясно. Але його і так ніхто не купить, якщо він від маленького падіння відразу на друзки", "Жодних сумнівів, що могло бути інакще", — відповіли блогеру в коментарях.

Нагадаємо, електрокар випадково збив Promobot вартістю $2000 напередодні виставки споживчої електроніки CES-2019.

За словами розробників, у результаті інциденту техніка отримала серйозні пошкодження і тепер не підлягає ремонту.

До сліз! Пам'ятайте "збитого Теслой" російського говноробота? Так ось, ніхто нікого не збивав. Російські "Ілони Маски" влаштували виставу: витягли ляльку на дорогу і смикнули за мотузочку. Говнороботов не купують, вирішили хоч так привернути до них увагу 😂 https://t.co/aj5gxCY9WC pic.twitter.com/C3TBPXztBX - Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 січня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Росія зганьбилася "гучним проривом" у сфері технологій — створенням робота Бориса, якого показали на пропагандистському ТБ.