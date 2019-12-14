У 2020 році людей чекає відразу кілька загроз в кіберпросторі. Пов'язані вони будуть з популярними гаджетами.
Аналіз провели фахівці в області кібербезпеки компанії Avast. Про це повідомляє "Лента.ру".
Так в майбутньому році зловмисники знайдуть нові складні способи заражати пристрої. Серед найбільш небезпечних тенденцій виявляться шпигунство, крадіжка пошти, небезпечні розсилки і використання вразливостей віддаленого доступу.
При цьому метою злочинців стануть саме люди з огляду на людський фактор.
Уразливими будуть гаджети від Apple, адже полювання на них оголосили як хакери, так і дослідники. Також злочинці зробили ставку на підроблені програми для iOS і Android, платні підписки або рекламні програми.
Крім того, атаці піддадуться всі розумні пристрої, якими поки не навчилися користуватися люди.
Названо головні небезпеки в мережі 2020 року
АиФ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Apple представила новий iPhone 11, iPad і Apple Watch.
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