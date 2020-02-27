Розробники антивірусного програмного забезпечення ESET заявили про нову уразливість Kr00k, яка дозволяє зламувати ґаджети через бездротову мережу.

Під загрозою опинилися більше мільярда iPhone і смартфонів Android. Про це йдеться в звіті компанії.

Зазначається, що уразливість пов'язана з Wi-Fi-модулями, які вбудовані в пристрої. Водночас імовірність проникнення була зафіксована у чіпах, вироблених компаніями Cypress Semiconductor і Broadcom.

iPhone і смартфони Android виявилися під загрозою злому

"Kr00k може проникнути в систему пристрою під час розриву Wi-Fi-з'єднання або падіння потужності сигналу. Хакери можуть отримати доступ до даних жертви, навіть якщо передана через мережу інформація шифрується", – стверджують в ESET.

У компанії уточнили, що вразливість стосується понад мільярда смартфонів, серед яких iPhone XR, 6, 6s і 8, а також апарати лінійки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi та інші. Крім цього, Kr00k може проникнути на ноутбуки та планшети MacBook, iPad Air і пристрої Amazon Kindle.

За словами фахівців, велика частина виробників ґаджетів вже випустила патчі безпеки, які виправляють вразливість. Але експерти радять за можливості оновити всі особисті й домашні девайси, які мають доступ до бездротової мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в iPad і iPhone виявили вразливість, яка відкриває доступ до скопійованих у буфер обміну даних для iOS-додатків.

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