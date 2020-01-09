Китайці придумали роботизованого кота-офіціанта: фото і відео

Китайська компанія PuduTech розробила роботизованого кота-офіціанта.

Він був презентований на виставці споживчої електроніки CES 2020. Пристрій оснащений чотирма підносами, кожен з яких витримує до 10 кг навантаження, системами автономної навігації, а також сенсорним дисплеєм, через який апарат отримує команди, відзначається на офіційному сайті заходу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Новинка отримала назву BellaBot. Відзначається, що під час доставки замовлення робот показує на дисплеї зображення кота у стилі аніме, а при наближенні до столу він "нявкає".

gizmodo.com.au

Крім того, верхня поверхня BellaBot оснащена сенсорами, здатними фіксувати дотик. Наприклад кота-офіціанта можна погладити.

gizmodo.com.au

gizmodo.com.au

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше операцію провів розроблений NASA робот-хірург, якого назвали ДаВінчі.

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