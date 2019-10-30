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31 жовтня • оновлено в 03:07
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Google зламав "мозок" багатостраждальному російському роботу

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Російський багатостраждальний робот Skybot F-850, відомий як "Федір", не зміг скористатися пошуковиком Google через те, що не пройшов перевірку на роботів.

Про це повідомляється в офіційному Twitter андроїда. Так, при вході на сайт система запросила його поставити галочку у віконці "Я не робот", але "Федір" не став обманювати.

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Робот "Федір"

Робот "Федір"

"Російська газета"

"Хотів почитати в Google про новинки робототехніки, а там – таке. Я був запрограмований на абсолютну чесність, тому пішов у "Яндекс" – там поки питань не задають", – наголошується в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" тільки з другої спроби зміг пристикувався до російського сегменту МКС.

Пізніше в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

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Росія
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Новини Росії
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Скаленвставательные робот Федор, страна идиотов )))
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