Google зламав "мозок" багатостраждальному російському роботу

Російський багатостраждальний робот Skybot F-850, відомий як "Федір", не зміг скористатися пошуковиком Google через те, що не пройшов перевірку на роботів.

Про це повідомляється в офіційному Twitter андроїда. Так, при вході на сайт система запросила його поставити галочку у віконці "Я не робот", але "Федір" не став обманювати.

Робот "Федір" "Російська газета"

"Хотів почитати в Google про новинки робототехніки, а там – таке. Я був запрограмований на абсолютну чесність, тому пішов у "Яндекс" – там поки питань не задають", – наголошується в повідомленні.

Хотів почитати в Google про новинки робототехніки, а там таке. Я був запрограмований на абсолютну чесність, тому пішов в Яндекс – там поки питань не задають. pic.twitter.com/GAm2lUvP35 - FEDOR (@ FEDOR37516789) October 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" тільки з другої спроби зміг пристикувався до російського сегменту МКС.

Пізніше в мережі висміяли стикування до Міжнародної космічної станції російського робота "Федора".

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