Facebook вирішив видаляти "теорії змови" про вакцини проти COVID-19

Американська компанія Facebook через підготовку вакцинації проти COVID-19 вирішила банити шкідливу пропаганду "антивакцинаторів".

Соціальна мережа видалятиме фейки про щеплення, а також посилить заборону на рекламу, спрямовану проти вакцин від коронавірусу, передає Daily Mail. Про більш суворі правила оголосив сам власник і засновник Facebook Марк Цукерберґ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У компанії зазначили, що "теорії змови", поширювані у всіх формах у соціальних мережах погано інформованими людьми, містять, зокрема, помилкове твердження, що вакцина проти коронавірусу нібито містить мікрочипи для стеження.

Facebook і раніше усував дезінформацію про коронавірус. Ще в жовтні компанія оголосила, що заборонить рекламу, яка відмовляє людей від вакцинації. Тепер правила поширюватимуться й на нові вакцини проти COVID-19.

Крім того, у соцмережі запустили кампанію інформування про пандемію.

"Ми застосовуємо нашу політику для видалення дезінформації про вірус, яка може призвести до неминучої шкоди... Вона може містити помилкові твердження про безпеку, ефективність, складники чи побічні ефекти вакцин", – заявили у Facebook.

Як приклад представники компанії привели фейки про мікрочипи в препараті й те, що безпека вакцин нібито перевіряється на конкретних групах населення без їхньої згоди.

Нагадаємо:

Великобританія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину від коронавірусу німецької фармацевтичної компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer для широкого використання.

Препарат від Pfizer уже почали поширювати в Європі та США, а Італія запланувала масштабну вакцинацію на другу половину січня 2021 року.

Про те, коли вакцина буде доступна в Україні та хто її отримає, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Facebook видалив повідомлення Дональда Трампа про нібито "менш смертоносний, ніж грип" COVID-19. Через це президент США висловився на підтримку скасування закону про захист технологічних компаній.