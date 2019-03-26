Європарламент прийняв новий закон про авторське право в інтернеті: подробиці

Європейський парламент затвердив нові правила про авторське право, які повинні модернізувати інтернет-сферу.

За "Директиву про авторське право на єдиному цифровому ринку" проголосували 348 євродепутатів, 278 були проти, 36 утрималися, передає Tgcom24.

Документ, як сказано в статті, спрямований на те, щоб давні права та обов'язки в галузі авторського права, що діють у світі офлайн, тепер поширювалися і в мережі. Правила, які включають гарантії свободи вираження, повинні дозволити творцям контенту вести переговори з веб-гігантами.

Підкреслюється, що YouTube, Facebook і Google News є одними з онлайн-платформ, які найбільше відчують вплив нового законодавства. Останні тепер будуть нести пряму відповідальність за контент, що завантажується на їх сайти.

"Реформа спрямована на розширення можливостей правовласників, зокрема музикантів, художників, креативників і видавців, укладати більш вигідні угоди про винагороду, отриману в результаті використання їх творів, які розповсюджуються на веб-платформах", — сказано в матеріалі.

Водночас із подібними нововведеннями згідні далеко не всі. Найбільше суперечок викликали стаття 11 і 13.

Перша визначає права видавців засобів масової інформації. У ній закріплено, що інтернет-платформи зобов'язані отримувати дозвіл або платити ЗМІ за демонстрацію їхніх новин. Згідно з другою статтею, на інтернет-гігантів покладається відповідальність за порушення користувачами авторських прав на їх сайтах.

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні прийняли важливе рішення в сфері авторського права. Закон "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав" був прийнятий Верховною Радою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!