Українська тенісистка перемогла зрадницю з Криму, програючи 1:5

Знаменита українська тенісистка Марта Костюк у першому колі кваліфікації US Open обіграла росіянку Валентину Івахненко - 4:6, 7:6, 7:6. 25-річна уродженка Ялти до 2014 року представляла Україну, але після окупації Криму прийняла громадянство РФ.

Валентина Івахненко twitter.com/JJlovesTennis

Після виграного першого сету, в другому у росіянки було два матч-боли, але 16-річна киянка змогла відігратися.

У вирішальній партії Костюк програвала 1:5, але переламала хід поєдинку і довела матч до 6:6. Російська тенісистка могла чотири рази завершувати гру, однак Марта змогла перевести зустріч у тай-брейк, де першим же матч-поінтом вирвала перемогу.

Марта Костюк twitter.com/JJlovesTennis

Марта Костюк twitter.com/JJlovesTennis

Марта Костюк twitter.com/JJlovesTennis

Марта Костюк twitter.com/JJlovesTennis

Марта Костюк twitter.com/JJlovesTennis

У другому колі Костюк зустрінеться з Марі Бузковою. 20-річна чешка займає 171-й рядок у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що в минулому році Івахненко програла українській тенісистці турнір у Москві.