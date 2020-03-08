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8 березня • оновлено в 09:54
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Світоліна з розгромом вийшла у фінал турніру в Монтерреї

2.7т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна феєрично вийшла у фінал престижного турніру в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом 275 000 доларів.

У півфіналі 7-а ракетка світу за 52 хвилини знищила представницю Нідерландів Аранту Рус (6:0, 6:1), здобувши найбільшу розгромну перемогу в кар'єрі з 2012 року.

Світоліна зробила 5 ейсів, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 5 брейк-пойнтів. На рахунку 76-го номера WTA 1 ейс і 1 подвійна помилка.

У фінальному матчі турніру Світоліна зіграє з чешкою Марі Боузковою. Початок 9 березня о 00:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чвертьфіналі одеситка в складному матчі в двох сетах обіграла 17-річну канадку Лейлу Анну Фернандес (№126 WTA) - 6:4, 7:5.

Відзначимо, що Еліна вперше в поточному сезоні дійшла до фінальної стадії турніру WTA. У січні українка зазнала розгромної поразки в третьому турі Відкритого чемпіоната Австралії і не змогла вийти до четвертого кола змагань.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
WTA
Особа
Еліна Світоліна
Місце
Мексика Монтеррей
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Кто-нибудь объясните Обоссу, что престижные турниры в теннисе начинаются с призового фонда 1 млн, а не 275 тыс. как в богом забытой Мексике.
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