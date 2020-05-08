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8 травня • оновлено в 17:58
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"Дуже вимогливий": Світоліна розповіла про тиск із боку Монфіса

1.2т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, що на карантині у неї з'явився час на приготування їжі, і зізналася, що її хлопцю Гаелю Монфісу дуже важко догодити.

"Зараз у мене є час, щоб приділити увагу приготуванню їжі. Чи готує Гаель? Ні, але сам він дуже вимогливий. Якщо щось не настільки добре, як він вважає, то це відразу викидається. Я постійно під великим тиском, щоб точно все виміряти, додати спецій стільки, скільки потрібно і не переборщити. І ще він солить все ще до того, як пробує. Не знаю, можливо, мені варто повісити плакат на кухні з цим правилом, що потрібно спочатку спробувати", – цитує слова Світоліної видання Великий теніс України.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс

Спорт-Експрес

Відзначимо, що зараз українка є п'ятою ракеткою світу, а Монфіс посідає дев'яте місце в чоловічому рейтингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкраща українська тенісистка змагалася з Монфісом в умінні жонглювати туалетним папером, а також виклала відео популярного в світі танцювального челенджу Vibe Challenge Tik Tok.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Гаель Монфіс Еліна Світоліна
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