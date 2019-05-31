"Було важко": Світоліна відверто розповіла про стосунки з Монфісом

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка виступає зараз у Парижі на кортах Roland Garros, заявила, що використовує будь-яку вільну хвилину, щоб побути разом зі своїм коханим — французьким гравцем Гаель Монфісом.
"Сумно, що Катя Козлова не змогла протистояти мені в третьому турі Ролан Гаррос. Як тільки я дізналася, що матч не відбудеться, то провела тренування з Гаелем Монфісом. З ним дуже складно грати. Він досить добре обороняється, мені було важко. Зазначу, що він сильний фізично, і для мене це плюс. Це була дуже хороша практика для нас обох. Нам із Монфісом завжди дуже весело, навіть на спільних тренуваннях", — цитує Світоліну BBC.
Світоліна і Монфіс на корті
Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер викликав справжній фурор в інтернеті своїм трюком. За декілька днів відео зібрало понад 4 млн переглядів.
Напередодні старту Відкритого чемпіонату Франції 37-річний уродженець Базеля ефектно продемонстрував свої вміння. Під час тренування на центральному корті Roland Garros 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома ніжно зловив на ракетку високий м'яч, який летів на нього.
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