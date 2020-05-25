ЗМІ повідомили нові відомості про стан батька Хабіба

Батько і тренер російського чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова Абдулманап як і раніше знаходиться у важкому стані.

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Як передає Telegram-канал Mash, у наставника спортсмена на тлі коронавірусу наростає серцево-судинна недостатність. Тренер знаходиться в комі. Крім звичайного лікування, за Нурмагомедовим-старшим ведеться постійний відеомоніторинг.

При цьому сам Хабіб відмовився перевіритися на коронавірус. Чемпіону UFC відразу після госпіталізації батька запропонували пройти повне обстеження і здати тест на COVID-19. Але він відмовився від такої пропозиції та попросив приділити всю увагу лікарів батьку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов розповів про важку ситуацію з коронавірусів в Дагестані, де зафіксовано багато смертей.

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