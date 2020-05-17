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17 травня • оновлено в 12:44
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"Уражено 75% легень": батько Хабіба перебуває в критичному стані

7.2т
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Стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька й тренера чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, залишається вкрай важким.

Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов

"Він досі лежить в лікарні в Москві. У нього 75% легень уражено, він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми. Але він не може розмовляти, стан важкий. Всi сподіваємося на його одужання", – цитує РБК друга сім'ї Нурмагомедова Рамазана Рабаданова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, однією з причиною серйозних ускладнень хвороби Нурмагомедова-старшого стало невиконання Абдулманапом рекомендацій лікарів щодо повного спокою.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія
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