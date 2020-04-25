Головна Новини
25 квітня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Батько Хабіба Нурмагомедова госпіталізований

1.1т
Читати матеріал російською

Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, повідомив про свою госпіталізацію.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова

РБ

"Я лежу в лікарні, вибачте", - наводить слова Нурмагомедова-старшого "РБ". При цьому він не уточнив причини своєї госпіталізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абдулманап Нурмагомедов заявив, що батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко буде тренувати чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

5 березня Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в +1,5 карты
1.47 Сделать ставку
Orgless
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
2,48 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
100 Thieves
Победа Evil Genuises
1.55 Сделать ставку
Isurus
VS
BOOM
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Dignitas
VS
NiP
Победа NiP с форой в -1,5 карты
1.80 Сделать ставку
BOOM
VS
Imperial
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку