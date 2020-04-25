Батько Хабіба Нурмагомедова госпіталізований

Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, повідомив про свою госпіталізацію.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова РБ

"Я лежу в лікарні, вибачте", - наводить слова Нурмагомедова-старшого "РБ". При цьому він не уточнив причини своєї госпіталізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абдулманап Нурмагомедов заявив, що батько українського чемпіона WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко буде тренувати чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перед його боєм з Флойдом Мейвезером.

5 березня Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

Раніше Абдулманап запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера і прокоментував інформацію про його проведення.

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