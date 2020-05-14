"Операція на серці": з'явилися нові подробиці стану батька Хабіба

Тренер і батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, переніс операцію на серці в одному з військових госпіталів Москви.

"У середу йому зробили операцію на серці. Влітку він лікувався в Німеччині, у нього серце слабке. На тлі пневмонії, мабуть, ускладнення. В якому стані – поки ніяких даних немає. Що було у нього – ніхто не знає, відомо тільки те, що операцію зробили в середу (13 травня – Ред.)", – цитує слова друга Хабіба Рамазана Рабаданова видання Sportbox.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова Sportbox

Він сумнівається в діагнозі Абдулманапа і не знає, що пережив Нурмагомедов-старший – інсульт або інфаркт. Рабаданов також зізнався, що дізнався про його перебування в комі зі ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня батько Хабіба був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Здавалося, що його стан покращився, оскільки в своєму першому пості в Instagram після потрапляння в лікарню Абдулманап подякував медикам.

Проте 3 травня з'явилася інформація про те, що Нурмагомедов-старший був в екстреному порядку доставлений в одну з московських військових клінік. Пізніше стало відомо, що він знаходиться в комі у вкрай важкому стані.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!