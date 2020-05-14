Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Операція на серці": з'явилися нові подробиці стану батька Хабіба

2.5т
Читати матеріал російською

Тренер і батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, переніс операцію на серці в одному з військових госпіталів Москви.

"У середу йому зробили операцію на серці. Влітку він лікувався в Німеччині, у нього серце слабке. На тлі пневмонії, мабуть, ускладнення. В якому стані – поки ніяких даних немає. Що було у нього – ніхто не знає, відомо тільки те, що операцію зробили в середу (13 травня – Ред.)", – цитує слова друга Хабіба Рамазана Рабаданова видання Sportbox.

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова

Абдулманап і Хабіб Нурмагомедова

Sportbox

Він сумнівається в діагнозі Абдулманапа і не знає, що пережив Нурмагомедов-старший – інсульт або інфаркт. Рабаданов також зізнався, що дізнався про його перебування в комі зі ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня батько Хабіба був госпіталізований з підозрою на пневмонію. Здавалося, що його стан покращився, оскільки в своєму першому пості в Instagram після потрапляння в лікарню Абдулманап подякував медикам.

Проте 3 травня з'явилася інформація про те, що Нурмагомедов-старший був в екстреному порядку доставлений в одну з московських військових клінік. Пізніше стало відомо, що він знаходиться в комі у вкрай важкому стані.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Вот на...рена мне этот дядя, я его не знаю и знать не хочу. Вам что не о чем больше писать? Посмотрите что делается в стране!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку