Український чемпіон "забив молотками" російського бійця ММА

Український боєць змішаних єдиноборств (ММА) Вадим Шабадаш (8-3) добув яскраву перемогу на турнірі M-1 Challenge 101, який пройшов в столиці Казахстану.

У центральному поєдинку 21-річний чемпіон України завдав першої поразки відомому російському бійцеві Івану Богданову (6-1).

Уже в першому раунді сильними ударами з двох руку Вадим впустив свого суперника на канвас і взявся "молотити" його. Рефері нічого не залишалося, як зупинити поєдинок, присудивши перемогу нашому співвітчизнику.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шабадаш добув яскраву перемогу над Мусою Плієвим з Російської Федерації в поєдинку змішаних єдиноборств ММА на турнірі M-1 Challenge 99 в Назрані. У 11-м у професійній кар'єрі поєдинку наш спортсмен здобув сьому перемогу.

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