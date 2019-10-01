Українська призерка ЧС пояснила, чому відмовилася від боротьби з росіянкою

18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала відмову від продовження боротьби за золото чемпіонату світу в Досі на змаганнях зі стрибків у висоту.

Ярослава Магучіх

Двічі оновивши особистий рекорд, Ярослава достроково завершила змагання зі стрибком на 2,04 метра — цей результат гарантував їй срібло. Хоча після цього українка могла продовжити стрибати разом із росіянкою Марією Ласіцкене на 2,08 м і боротися за золото.

"Я наймолодша дівчина в секторі, розуміла, що буде дуже складно взяти ту висоту. В цьому не було сенсу. Я не була готова до такого морально. Готуватимуся далі, щоб брати нові особисті рекорди", — розповіла спортсменка, слова якої передає "Чемпіонат".

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня Ярослава Магучіх принесла збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, завоювавши друге місце в стрибках у висоту. Водночас 18-річна спортсменка встановила світовий рекорд серед юніорів у віковій категорії U-20.

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