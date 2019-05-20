Українка вперше в історії виграла в Red Bull Paper Wings 2019 — яскраве відео

Під час Світового Фіналу Red Bull Paper Wings 2019, що відбувався в австрійському Зальцбурзі, українка Катерина Агафонова посіла перше місце у дисципліні "Аеробатика" (креативний пілотаж).

Наша спортсменка стала першою в історії змагань жінкою, яка здобула титул чемпіонки у цій категорії. У кваліфікації наша учасниця, яка 11 років займається художньою гімнастикою, була третьою (25 балів), поступившись учасникам із Польщі та Японії (по 26 балів). (Щоб подивитися яскраве відео, доскрольте до кінця сторінки)

Переможці дисципліни "Аеробатика" redbull

Катерина Агафонова, переможиця в "Аеробатиці" redbull

Катерина Агафонова, переможиця в "Аеробатиці" redbull

Учасники з України redbull

У фіналі Катерина продемонструвала емоційний та енергійний номер із жовто-блакитними літачками під композицію Imagine Dragons і отримала в сумі найвищий бал від суддів — 27. Друге місце у представника Польщі, третє — США та Японії.

За словами дівчини, вона від самого початку була налаштована на перемогу.

"Я по життю максималістка. Дуже хвилювалася, оскільки це перший міжнародний чемпіонат для мене і досі не вірю у свою перемогу. Але не збираюся на цьому зупинятись", — розповіла українка.

Катерина Агафонова, переможиця в "Аеробатиці" redbull

Седрік Дюмон, суддя Світового Фіналу Red Bull Paper Wings 2019 redbull

Вболівальники Світового Фіналу Red Bull Paper Wings 2019 redbull

Суддя Світового Фіналу Red Bull Paper Wings 2019 після виступу Катерини Агафонової заявив, що не міг поставити українці інший бал (10 балів).

"Це була єдина десятка загалом на турнірі, але я розумів, що маю це зробити. Просто не міг зробити інакше. Катерина підкупила своєю енергетикою та посмішкою, вона буквально літала під час виступу. Це було дуже цікаво. Я навіть скажу, що Катерина літала краще, ніж її літаки", — прокоментував Седрік Дюмон свою оцінку.

Red bull Paper Wings — міжнародні змагання із запуску повітряних літачків. Фінал-2019 відбувався у Зальцбурзі (Австрія). У змаганнях брали участь 58 країн, 171 учасник. Нагороди розігрувалися у трьох дисциплінах — "Довжина польоту", "Тривалість польоту" та "Аеробатика". У першій дисципліні перемогу здобув представник США, у другій — Австралії.

Учасник змагань redbull

Учасник змагань redbull

Учасник змагань redbull

Переможці у "Тривалість польоту" redbull

Переможці у "Найдовша відстань" redbull

Фінальні результати, Red Bull Paper Wings World Finals 2019

Тривалість польоту:

1. Камерон Кларк, Австралія, 13.33s;

2. Вінс Шолль, Великобританія, 12.25;

3. Марек Ленціус, Естонія, 10.59

Креативний пілотаж:

1. Катерина Агафонова, Україна, 27 балів;

2. Томаш Чодира, Польща, 25 балів;

3. Захарій Горовіц, США / Таічі Дегучі, Японія, 23 бали

Найдовша відстань:

1. Джейк Харді, США, 56,61м;

2. Лазар Крстіч, Сербія, 52.28м,

3. Роберт Тершек, Словенія, 46.36м

Як повідомляв Obozrevatel, українка Оксана Оробець перемогла у категорії жіночий фітнес на змаганнях Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro, які відбувалися в ПАР. Це — найпрестижніший турнір у світі серед професіоналів з фітнесу та бодібілдингу.

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